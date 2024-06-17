بعد انسحاب "بيني غانتس" و"غادي آيزنكوت".. "نتنياهو" يلغي "مجلس الحرب"

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ كان الكابينت السياسي والأمني قد بحث خطوات من شأنها زيادة الاستيطان في الضفة الغربية؛ بما في ذلك رد على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر، كما بحث سلسلة من الخطوات التي ستُتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشتطها ضد الاحتلال في المحافل الدولية.