بعد انسحاب "بيني غانتس" و"غادي آيزنكوت".. "نتنياهو" يلغي "مجلس الحرب"

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزراء الكابينت، بإلغاء مجلس الحرب، بعد انسحاب كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، إنه بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن عفير الانضمام لمجلس الحرب، أبلغ نتنياهو الوزراء بهذا وقال لهم: "مجلس الحرب ملغي".
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ كان الكابينت السياسي والأمني قد بحث خطوات من شأنها زيادة الاستيطان في الضفة الغربية؛ بما في ذلك رد على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر، كما بحث سلسلة من الخطوات التي ستُتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشتطها ضد الاحتلال في المحافل الدولية.
وطلب وزير الدفاع والمستشارة القانونية لحكومة الاحتلال مهلة زمنية أخرى لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم تأجيل الإجراءات ضد السلطة، إلى مجلس الوزراء المقبل.
وأضافت أن وزير الدفاع بالكيان المحتل أراد أن يفهم ويفحص التداعيات الأمنية للقرارات ضد السلطة الفلسطينية؛ ولذلك طلب فترة إضافية لدراسة الأمور.