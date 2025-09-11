"تجاوزات تنفيذية غير مسبوقة".. الأمريكيون يرفضون توسيع "ترامب" سلطاته الرئاسية

ولم تقتصر تحركات ترامب على الجريمة، بل امتدت إلى الاقتصاد، حيث دفع لأخذ حصة حكومية في شركات مثل إنتل، وطالب بحصة من أرباح نفيديا من مبيعاتها في الصين، كما ضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وحاول إقالة أحد أعضاء مجلس إدارته، وهذه الخطوات، إلى جانب فرض تعريفات جمركية بدعوى "الطوارئ الوطنية"، قوبلت بانتقادات قانونية وسياسية، و16% من الأمريكيين فقط، بما في ذلك 2% من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين، يرون أن منح الرئيس سلطة تحديد أسعار الفائدة أو مواقع التصنيع أمر إيجابي.