موريتانيا.. "الغزواني" يتّجه إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية

يتّجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى حسم الفوز بولاية ثانية، بعد فرز "81%؜" من أصوات الناخبين، اليوم "الأحد"، في الوقت الذي دعا فيه المرشح "بيرام الداه اعبيد" إلى عصيان مدني سلمي احتجاجًا على ما وصفه "بتزوير الانتخابات".