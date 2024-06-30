موريتانيا.. "الغزواني" يتّجه إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية

يتّجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى حسم الفوز بولاية ثانية، بعد فرز "81%" من أصوات الناخبين، اليوم "الأحد"، في الوقت الذي دعا فيه المرشح "بيرام الداه اعبيد" إلى عصيان مدني سلمي احتجاجًا على ما وصفه "بتزوير الانتخابات".
وتشير النتائج الأولية إلى حصول ولد الشيخ الغزواني على "55.54%" من أصوات الناخبين، بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو المرشح "بيرام الداه اعبيد" الذي حصل على "22.49%" من الأصوات، فيما حلّ حمادي ولد سيد المختار في المرتبة الثالثة بحصوله على "12.96%".
وأوضحت اللجنة المستقلّة للانتخابات أن هذه النتائج تأتي بعد فرز 3225 مكتبًا من أصل 4503 مكاتب، أي أن نسبة الفرز وصلت إلى "81%"؛ وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وكان المتحدث باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم، قد ذكر أن النتائج النهائية ستظهر خلال ساعات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية جرت في أجواء هادئة ولم تسجل أي خروقات تُذكر.
واعتبر المرشح "بيرام الداه ولد اعبيد" في مؤتمر صحفي، أن هذه الانتخابات تمثّل أقوى ضربة للنظام الحاكم في موريتانيا منذ خمسين عامًا، داعيًا إلى عصيان مدني سلمي احتجاجًا على ما سماه "تزوير الانتخابات".
وقال "الداه اعبيد" خلال زيارة لأحد مقرّات حملته في العاصمة نواكشوط: "إن هذه الانتخابات شابها التزوير ولا تعبر عن خيار الشعب، وإنه لا يعترف بهذه النتائج، ولا باللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات".
وأكّد أنه لن يعترف بمحمد ولد الشيخ الغزواني رئيسًا للبلاد لخمس سنوات مقبلة، مشددًا على أنه "فاقد الشرعية وناجح بالتزوير"؛ على حد تعبيره.
وأدلى الناخبون في موريتانيا بأصواتهم أمس، في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها سبعة مرشحين، على رأسهم الرئيس الغزواني.
وبدأت عملية فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة بالتوقيت المحلّي، بعد يوم طويل من التصويت شهد إقبالًا كثيفًا في الساعات الأخيرة من اليوم.