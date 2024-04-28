بعد تعليق عملها.. "المطبخ المركزي العالمي" تستأنف عملياتها في غزة غدًا

أعلنت منظمةُ "المطبخ المركزي العالمي"، اليوم "الأحد"، استئنافَ عملياتها في قطاع غزة غدًا، لافتة إلى أن الوضع في غزة لا يزال مأساويًّا.
وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل نحو 8 ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، وأنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.
وبيّنت أنها وزعت قبل توقف عملياتها أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءًا من أكتوبر؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: أن ذلك يمثل 62 بالمئة من إجمالي مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقتل 7 من موظفي المنظمة في مطلع أبريل، إثر غارة إسرائيلية في القطاع؛ مما جعلها تعلق عملياتها في المنطقة بشكل مؤقت.
وأثار مقتلُ موظفي المنظمة تنديداتٍ على نطاق واسع، ومطالبات من حلفاء إسرائيل؛ ومنهم الولايات المتحدة، بتقديم تفسير لما حدث.