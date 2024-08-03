قذيفة قصيرة المدى.. "إيران" تكشف تفاصيل وطريقة اغتيال "هنية"

وتحدث عن اللحظات الأخيرة من حياة "هنية"، قائلًا: "في تمام الساعة 1:37 "فجرًا، بالتوقيت المحلي" حدثت صدمة للمبنى، فخرجت من المكان الذي كنت فيه، فرأيت دخانًا كثيفًا، وبعد ذلك عرفنا أن الحاجّ أبو العبد قد استشهد"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك وميض".