قذيفة قصيرة المدى.. "إيران" تكشف تفاصيل وطريقة اغتيال "هنية"

كشف الحرس الثوري الإيراني ملابسات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران مؤخرًا، وطبيعة السلاح المستخدم في العملية.
وجاء في بيان رقم 3 الصادر عن "الحرس الثوري": أن عملية الاغتيال "جرت بتخطيط وتنفيذ الكيان الصهيوني وبدعم من الإدارة الأمريكية المجرمة".
وأضاف، وفق "روسيا اليوم": "وفق التحقيقات جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدي برأس حربي يزن 7 كيلوغرامات تقريبًا من خارج حدود مبنى إقامة الضيف "هنية"، وأدى إلى وقوع انفجار شديد".
واختتم البيان: "نؤكد أن الكيان الصهيوني سيتلقّى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين".
وفي وقت سابق كشف ممثل حركة "حماس" في إيران خالد القدومي، تفاصيل من زيارة هنية منذ لحظة وصوله إلى لحظة اغتياله في العاصمة طهران.
وتحدث عن اللحظات الأخيرة من حياة "هنية"، قائلًا: "في تمام الساعة 1:37 "فجرًا، بالتوقيت المحلي" حدثت صدمة للمبنى، فخرجت من المكان الذي كنت فيه، فرأيت دخانًا كثيفًا، وبعد ذلك عرفنا أن الحاجّ أبو العبد قد استشهد"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك وميض".