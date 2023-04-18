لبنان يؤجل انتخابات المجالس البلدية بسبب عدم القدرة على تمويلها

أقر مجلس النواب اللبناني اليوم (الثلاثاء) بالتصويت تمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين، مما يؤجل الانتخابات ويُجنب المزيد من الشلل السياسي في بلد لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية.
وتعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغًا في السلطة، كما أن البلد دون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله، وتعمل الحكومة بقدرة تصريف أعمال محدودة.
وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في مايو (أيار)، لكن الدولة لم تستطع بعد تأمين التمويل اللازم، بحسب وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.