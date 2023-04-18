لبنان يؤجل انتخابات المجالس البلدية بسبب عدم القدرة على تمويلها

وتعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغًا في السلطة، كما أن البلد دون رئيس منذ انتهاء فترة ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله، وتعمل الحكومة بقدرة تصريف أعمال محدودة.