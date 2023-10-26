مفوض عام "الأونروا": غزة أصبحت مقبرة لسكان محاصرين بالحرب والحصار والحرمان

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم (الخميس)، من أن غزة أصبحت مقبرة لسكان محاصرين بين الحرب والحصار والحرمان.
وشدد "لازاريني" في مقال بصحيفة "الجارديان" البريطانية، على أن "التاريخ سيحاكمنا جميعاً إذا لم يحدث وقف لإطلاق النار في غزة".
وبين أنه على مدار الأيام القليلة الماضية جرت مفاوضات مكثفة على أعلى مستوى، ولكن لم يجر السماح إلا بمرور قدر قليل من الإمدادات إلى قطاع غزة.
وأضاف أن المساعدات التي دخلت القطاع تعد قطرة في محيط احتياجات أكثر من مليوني مدني.
وأوضح أن إسرائيل لم تسمح بدخول الوقود، ومن دونه لن تصل المساعدات، ولن تتوفر طاقة للمستشفيات، ولا إمدادات مياه ولا خبز.