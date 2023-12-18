بعد استهداف قناص إسرائيلي لكنيسة بغزة.. وزير بريطاني يدعو لحماية المدنيين ووقف الحرب

وبحسب "سي إن إن" قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد في بيان: "أنا مصدوم إزاء مقتل مدنيين لجأوا إلى كنيسة في شمال غزة وإصابة آخرين، يجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. ويجب حماية المدنيين. وهناك حاجة ماسة إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى سلام مستدام".