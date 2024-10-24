"دونالد سيكون أسوأ".. "هاريس" تشنّ هجومًا ضاريًا على "ترامب"

وأطلقت "هاريس" على "ترامب" لقب "فاشي"، في وقت مبكر من اللقاء وافقت بسهولة مع المضيف "أندرسون كوبر" عندما سألها عما إذا كانت تعتقد أن "ترامب" يلبّي تعريف الفاشي، فردّت بسرعة: "نعم، أفعل"، وفي وقت لاحق، عندما سئلت عن محنة الفلسطينيين في غزة، قفزت إلى نقد محمل بالذخيرة لمنافسها، قائلة: "بالنسبة للكثير من الناس الذين يهتمون بهذه القضية، فإنهم يهتمون أيضًا بخفض أسعار البقالة، كما أنهم يهتمون بديمقراطيتنا بعدم وجود رئيس للولايات المتحدة يعجب بالديكتاتوريين، وهو فاشي".