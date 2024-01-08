وجود رهائن بحوزته يمنعنا من اغتياله.. إسرائيل: نعلم بدقة موقع السنوار بغزة
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الاثنين، أن مكان زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، معروف بالنسبة لإسرائيل بشكل دقيق.
وتفصيلاً، أضافت الصحيفة أن موانع استهداف السنوار تكمن في كونه محاطًا بعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين الأحياء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" في نوفمبر الماضي، إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفًا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، ديسمبر الماضي، إنه واثق بأن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة، وفقًا للعربية نت.
ويعد ملف الرهائن من الملفات الشائكة للحرب الدائرة في غزة، وفشلت الجهود خلال الفترة الماضية على التوصل إلى اتفاق هدنة ثانٍ يمكن من خلاله تحرير المزيد من الرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.