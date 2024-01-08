وجود رهائن بحوزته يمنعنا من اغتياله.. إسرائيل: نعلم بدقة موقع السنوار بغزة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" في نوفمبر الماضي، إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفًا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".