رؤساء أركان جيوش "إيكواس" يجتمعون الخميس والجمعة في غانا لبحث الوضع في النيجر

وكان من المقرر أن يُعقد الاجتماع السبت، لكن تم إرجاؤه "لأسباب فنية"، ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة المجموعة تفعيل "قوة احتياطية" من المحتمل أن تُستخدم لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، في أعقاب انقلاب 26 يوليو على الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.