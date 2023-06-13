الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث "خطير" في نوتنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث "خطير" في نوتنغهام، دون تحديد تفاصيله، مبينة أنه تم إغلاق طرق عدة حول المدينة.
وأفادت شرطة المدينة بأن الضباط وأجهزة خدمات الطوارئ في مواقع عدة يتعاملون مع "حادث خطير مستمر"، مؤكدة أنه تم إغلاق عديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث.
وطلبت من "الجمهور وسائقي السيارات تجنب الطرقات المغلقة واتخاذ طرق بديلة".
ووفق " روسيا اليوم" قالت شبكة Nottingham Express Transit (NET) أيضاً إنها علقت جميع خدمات المترو بسبب "حوادث خطيرة في جميع أنحاء المدينة والضواحي".