تضارُب الأنباء حول مقتل "حسن نصر الله".. مستشار خامنئي: كل قائد يُستشهد.. وإسرائيل تؤكد: كان موجودًا في مقر الحزب أثناء قصفه

وتابع: "في حرب الـ33 يومًا كانت الأزمات والهجمات شديدة كما هي الآن، لكن في النهاية انتصرت المقاومة، ولا تزال أمامنا أحداث في هذه الحرب، نأمل أن تنتهي بانتصار الشعب اللبناني".