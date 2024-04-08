الجثث تنتشل من تحت أنقاض "الشفاء".. وقصف إسرائيلي وسط غزة يوقع شهداء

وكانت مصادر طبية قد أعلنت أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 33.175، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 75.886، فيما لا يزال الآلاف في عِداد المفقودين تحت الرُكام وفي الطرقات.