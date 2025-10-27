مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ترفع حصيلة القتلى إلى 13

قُتل شقيقان، اليوم الإثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ما يرفع عدد القتلى الناتج عن الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ يوم الخميس إلى 13 شخصًا، في ظل تصاعد وتيرة الضربات خلال الشهر الجاري.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية استهدفت محلًا لنجارة الخشب عند أطراف بلدة البياض في قضاء صور، فيما أكدت وزارة الصحة أن الحصيلة أولية وتشير إلى مقتل الشقيقين في الموقع.
ورغم مرور قرابة عام على وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات جوية، خصوصًا في مناطق جنوب لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية لعناصر من "حزب الله"، تتهمهم بمحاولات لنقل أسلحة أو إعادة بناء قدراتهم الميدانية.
وقُتل ثلاثة أشخاص آخرين، أمس الأحد، في غارات مماثلة جنوبًا وشرقًا، بحسب وزارة الصحة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل علي حسين الموسوي، الذي وصفه بأنه "مهرب أسلحة في حزب الله"، إضافة إلى آخر في بلدة الناقورة، قال إنه مسؤول عن التنسيق بين الحزب وسكان المنطقة.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغ عدد قتلى الغارات الإسرائيلية منذ مطلع أكتوبر وحتى 27 من الشهر الجاري 23 شخصًا.
وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، الإثنين، في زيارة رسمية يُنتظر أن تلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين، وتشارك في اجتماع خاص بآلية وقف إطلاق النار، الذي يضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا.