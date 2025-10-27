مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ترفع حصيلة القتلى إلى 13

وقُتل ثلاثة أشخاص آخرين، أمس الأحد، في غارات مماثلة جنوبًا وشرقًا، بحسب وزارة الصحة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل علي حسين الموسوي، الذي وصفه بأنه "مهرب أسلحة في حزب الله"، إضافة إلى آخر في بلدة الناقورة، قال إنه مسؤول عن التنسيق بين الحزب وسكان المنطقة.