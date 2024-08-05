لأول مرة منذ 4 أعوام.. بورصة كوريا توقف تداول الأسهم بسبب انخفاض المؤشر

لأول مرة منذ 4 سنوات و5 أشهر؛ أوقفت بورصة كوريا تداول الأسهم في السوقين الماليتين لكوسبي للأسهم المركبة، وكوسداك لأسهم التكنولوجيا.
وذكرت بورصة كوريا أنها أوقفت تداول الأسهم في سوق الأسهم الكورية لمؤشر كوسبي لمدة 20 دقيقة، بناءً على الوفاء بشروط إيقاف التداول حول استمرار انخفاض المؤشر بمقدار أكثر من 8% مقارنة مع المؤشر عند إغلاق التداول في اليوم السابق لمدة دقيقة واحدة.
ووفق "رويترز" سجل مؤشر كوسبي 2.676.19 نقطة، عندما أوقفت بورصة كوريا التداول، وتراجع 216.97 نقطة أو بنسبة 8.10% من المؤشر المسجل في جلسة التداول السابقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أوقفت بورصة كوريا التداول لسوق أسهم التكنولوجيا لمؤشر كوسداك لمدة 20 دقيقة؛ حيث شَهِدَ تراجًعا قدره 716.53 نقطة، ليصل إلى 716.31 نقطة بتراجع 62.81 نقطة؛ أي ما نسبته بنسبة 8.06% في الساعة عند إيقاف التداول.