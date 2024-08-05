لأول مرة منذ 4 أعوام.. بورصة كوريا توقف تداول الأسهم بسبب انخفاض المؤشر

وفي وقت سابق من اليوم، أوقفت بورصة كوريا التداول لسوق أسهم التكنولوجيا لمؤشر كوسداك لمدة 20 دقيقة؛ حيث شَهِدَ تراجًعا قدره 716.53 نقطة، ليصل إلى 716.31 نقطة بتراجع 62.81 نقطة؛ أي ما نسبته بنسبة 8.06% في الساعة عند إيقاف التداول.