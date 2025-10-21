باريس .. زنزانة انفرادية وكتابان يرافقان ساركوزي في أول أيامه داخل سجن "لا سانتي"

دخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سجن "لا سانتي" في باريس، الثلاثاء، ليصبح أول رئيس في تاريخ الجمهورية الحديثة يُودع السجن بعد إدانته في قضية "التمويل الليبي" لحملته الانتخابية عام 2007، وفق ما أوردته صحيفتا "لو باريزيان" و**"لوفيغارو"** الفرنسيتان.
ويخضع ساركوزي (70 عامًا) للعزل داخل زنزانة انفرادية حفاظًا على أمنه وسرية احتجازه، بينما أفاد مقربون بأنه حمل معه كتابين فقط: سيرة عن المسيح، ورواية "الكونت دي مونت كريستو" التي تجسد قصة بريء أدين ظلمًا، في إشارة رمزية إلى موقفه من الحكم.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، وصف ساركوزي القضية بأنها "فضيحة قضائية" مؤكّدًا تمسكه ببراءته ومواصلته النضال ضد ما وصفه بـ"الظلم الذي يلاحقه منذ أكثر من عقد".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن تعاطفه الإنساني معه رغم تأكيده احترام استقلال القضاء، فيما أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان – أحد المقربين من ساركوزي – عزمه زيارته في السجن، ما أثار انتقادات من نقابات القضاة التي رأت في الخطوة "تداخلًا خطيرًا بين الصداقة والسلطة".
ويُذكر أن محكمة باريس الجنائية كانت قد حكمت على ساركوزي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بعد إدانته بالتورط في تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، في قضية ما زالت تثير جدلًا سياسيًا واسعًا داخل فرنسا.