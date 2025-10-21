باريس .. زنزانة انفرادية وكتابان يرافقان ساركوزي في أول أيامه داخل سجن "لا سانتي"

ويُذكر أن محكمة باريس الجنائية كانت قد حكمت على ساركوزي بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بعد إدانته بالتورط في تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، في قضية ما زالت تثير جدلًا سياسيًا واسعًا داخل فرنسا.