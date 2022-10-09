بعد تفجير جسر القرم.. بوتين يأمر بتشديد الإجراءات الأمنية على مرافق البنى التحتية

ولم يتضح بعدُ ما إن كان الانفجار هجومًا متعمدًا؛ لكن الضرر الذي لَحِقَ بهذا الجسر، الذي يُعد أحد مرافق البنية التحتية البارزة، جاء في وقت تعاني فيه روسيا من عدة هزائم في ساحة المعركة؛ مما يُضعف على الأرجح من قوة رسائل الطمأنة من الكرملين للمواطنين الروس بأن الصراع يمضي وفق ما هو مخطط له.