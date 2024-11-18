بـ 4 مجازر ضد العائلات.. ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 43.922 شهيدًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى 43.922 شهيدًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها وفق وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 103.898، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدًا، و158 مصابًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.