أستراليا تُعيد 17 من مواطنيها "الدواعش" من سوريا

وبيّنت "كلير أونيل" في بيان، أن "قرار إعادة هؤلاء النساء وأطفالهن؛ تم بناء على تقييمات فردية، بعد عملٍ مفصل من قِبَل أجهزة الأمن القومي"؛ وفقًا لـ"رويترز".