أستراليا تُعيد 17 من مواطنيها "الدواعش" من سوريا

أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل، اليوم (السبت)، أن الحكومة أعادت أربع أستراليات وأطفالهن البالغ عددهم 13 من ذوي مقاتلي "التنظيم الإرهابي" القتلى أو المسجونين في سوريا، إلى ولاية نيو ساوث ويلز.
وبيّنت "كلير أونيل" في بيان، أن "قرار إعادة هؤلاء النساء وأطفالهن؛ تم بناء على تقييمات فردية، بعد عملٍ مفصل من قِبَل أجهزة الأمن القومي"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن إعادة هؤلاء الأستراليين جاءت بعد خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وكندا.
وأثارت عملية الإعادة انتقادات من المعارضة الليبرالية الوطنية.