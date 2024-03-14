مشاورات دولية لتفعيل ممرّ بحري لتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأعاد الوزراءُ التأكيدَ على أنّ هذا الممرّ البحري قادر، بل ويجب، أن يندرج ضمن جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر كل الطرق الممكنة، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة وعمليات التسليم الجوي المتواصلة؛ وذلك من خلال العمل الوثيق مع المنسقة "سيغريد كاغ" المكلفة بتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة وتنسيقه ومراقبته، والتحقُّق منه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720.