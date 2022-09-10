على أبواب شتاء قاس.. "التلجراف": إنذار بوتين أعاد الأوروبيين إلى رشدهم

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية: أضافت المقالة التي نشرت اليوم السبت: "لم تباشر بروكسل في تدابير تحديد سعر الغاز الروسي بعد تحذير الرئيس بوتين من أن روسيا ستوقف توريد الغاز في حال اتخاذ مثل هذا القرار".