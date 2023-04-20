عقب احتجاز قوات الدعم السريع لهم.. الجيش المصري يعلن عودة بعض قواته من السودان

وقال بيان القوات المسلحة المصرية: "في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية، وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كل الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء 19 أبريل اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في أحد المطارات بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية، في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية".