عقب احتجاز قوات الدعم السريع لهم.. الجيش المصري يعلن عودة بعض قواته من السودان

أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان، اليوم الخميس، تفاصيل عودة القوات المصرية من السودان.
وقال بيان القوات المسلحة المصرية: "في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية، وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كل الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء 19 أبريل اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في أحد المطارات بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية، في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية".
وأوضحت القوات المصرية وفق "روسيا اليوم" أنه تم إجلاء القوات عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية، والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.
وتم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية؛ تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع، وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.
وأكدت القوات المسلحة على صحة وسلامة كل العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن، وكذا الموجودة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم.