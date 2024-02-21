"غانتس": مؤشرات على اتفاق جديد للرهائن وإذا لم يتمّ سنواصل الحرب في رمضان

وقال "غانتس" في إفادة صحفية بثّها التلفزيون: "هناك محاولات مستمرّة للدفع نحو اتفاق جديد بخصوص الرهائن، وهناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم محتمل.. لن نتوقّف عن البحث عن طريقة، ولن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".