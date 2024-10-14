السلام بعيد المنال.. أوكرانيا تدمر طائرة عسكرية داخل روسيا وموسكو تؤكد سيطرتها على الأرض

من جانبه، أعلن الجيش الروسي، اليوم، سيطرته على قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، مؤكدًا اتخاذ مواقع أكثر ملاءمة بعد "تحريرها"، وكانت القوات الأوكرانية قد استعادتها خلال هجوم مضاد في يونيو 2023.