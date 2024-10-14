السلام بعيد المنال.. أوكرانيا تدمر طائرة عسكرية داخل روسيا وموسكو تؤكد سيطرتها على الأرض

أعلنت أوكرانيا، اليوم، تدمير طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "تو-134" في هجوم نفذته داخل الأراضي الروسية، وذلك في مطار عسكري بمنطقة أورنبورغ الواقعة على بعد ألف كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.
وبحسب "سكاي نيوز"، فقد أفادت الاستخبارات الأوكرانية بأن هذه الطائرات تُستخدم لنقل أفراد القيادة العسكرية الروسية، ونشرت فيديو يُظهر اشتعال النيران في الطائرة دون تقديم تفاصيل عن طريقة الهجوم.
من جانبه، أعلن الجيش الروسي، اليوم، سيطرته على قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، مؤكدًا اتخاذ مواقع أكثر ملاءمة بعد "تحريرها"، وكانت القوات الأوكرانية قد استعادتها خلال هجوم مضاد في يونيو 2023.
يواصل الجيش الروسي تقدمه في المناطق الشرقية لأوكرانيا، ويسيطر حالياً على نحو 20% من أراضي البلاد، فيما تظل محاولات السلام بين الطرفين بعيدة المنال، رغم إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب بحلول عام 2025.