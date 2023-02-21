أول رد فعل لـ"الناتو" عقب قرار روسيا تعليق مشاركتها في "ستارت"

وخلال خطابه، أشار "بوتين" إلى تفكير بعض الشخصيات في واشنطن في إمكانية إجراء تجارب لأسلحتهم النووية، مؤكدًا أن على وزارة الدفاع الروسية وشركة "روس آتوم" في المقابل أن يكونا على استعداد لاختبار أسلحة نووية إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك أولًا.