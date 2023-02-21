أول رد فعل لـ"الناتو" عقب قرار روسيا تعليق مشاركتها في "ستارت"

أبدى حلف "الناتو" أسفه لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية اليوم، عن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت"، وشدد على أن روسيا "لا تنسحب" من المعاهدة، لكنها "تعلّق مشاركتها".
وبحسب وكالة "نوفوستي"، تم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير 1993.
والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ البالستية الثقيلة العابرة للقارات.
وخلال خطابه، أشار "بوتين" إلى تفكير بعض الشخصيات في واشنطن في إمكانية إجراء تجارب لأسلحتهم النووية، مؤكدًا أن على وزارة الدفاع الروسية وشركة "روس آتوم" في المقابل أن يكونا على استعداد لاختبار أسلحة نووية إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك أولًا.