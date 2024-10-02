بينهم أطفال ونساء.. غارات إسرائيلية تقتل 90 فلسطينيًّا في غزة خلال 24 ساعة

ومع مرور عام على بدء الحرب قُتل أكثر من 41 ألف شخص في قطاع غزة، وأُصيب ما يقرب من 100 ألف، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".