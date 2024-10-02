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بينهم أطفال ونساء.. غارات إسرائيلية تقتل 90 فلسطينيًّا في غزة خلال 24 ساعة

استهدفت منازل ومدرسة ومعهدًا للأيتام بمدينة غزة ومخيمَيْ النصيرات والبريج وخان يونس
إسرائيل تواصل قصفها العنيف لقطاع غزة
إسرائيل تواصل قصفها العنيف لقطاع غزة
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قُتل 90 فلسطينيًّا، وأُصيب آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، على مدار أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن القصف الإسرائيلي استهدف منازل ومدرسة ومعهدًا للأيتام في مدينة غزة شمالاً، ومخيمَيْ النصيرات والبريج وسط القطاع، وخان يونس إلى الجنوب، موضحة أن عددًا من الأطفال والنساء من بين القتلى.

ومع مرور عام على بدء الحرب قُتل أكثر من 41 ألف شخص في قطاع غزة، وأُصيب ما يقرب من 100 ألف، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

غزة
قطاع غزة
القصف الإسرائيلي
خان يونس
مخيم البريج
مخيم النصيرات

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