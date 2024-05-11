"القسام" تعلن مقتل أسير إسرائيلي أصيب إثر غارة للاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عامًا) الذي يحمل الجنسية البريطانية، توفي "متأثرًا بجراح" أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي "مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".