"القسام" تعلن مقتل أسير إسرائيلي أصيب إثر غارة للاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الأسير الإسرائيلي نداف بوبلابيل (51 عامًا) الذي يحمل الجنسية البريطانية، توفي "متأثرًا بجراح" أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي "مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة جودي فانشتاين".
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا الإعلان جاء بعد وقت قصير على نشرها فيديو للأسير الذي كان على قيد الحياة تحت عنوان "الوقت ينفد".
وأضافت "القسام" في بيان صدر اليوم السبت أن حالة "بوبلابيل" الصحية "تدهورت ولقي مصرعه؛ لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية".
وأشارت إلى أن هذا حدث جراء قيام إسرائيل بتدمير المستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.