في خضم التوتر مع "إسرائيل".. وزير الدفاع المصري: الجيش قادر على "مجابهة التحديات"

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في حوار مع قناة "الحرة"، الخميس، إن مصر "دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل"، لافتًا إلى أن بلاده "تعمل على ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح، إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدود مصر".