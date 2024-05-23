في خضم التوتر مع "إسرائيل".. وزير الدفاع المصري: الجيش قادر على "مجابهة التحديات"

قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، الخميس، إن القوات المسلحة "قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها، بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية".
وأضاف زكي في كلمة ألقاها، وفق بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر "فيسبوك"، عقب تنفيذ إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني تدريبات بالذخيرة الحية، أن "الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز، إلا لمصلحة الأمن القومي".
وشدد وزير الدفاع على "الدور الهام والفعال الذي تقوم به مصر لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ".
وقال زكي إن "الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة".
وحسب البيان، أشار الوزير إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة، "تقدم رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد حدة التوتر بين مصر و"إسرائيل"، منذ إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي غزة، مطلع الشهر الجاري، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهي خطوة لاقت تنديدًا من القاهرة، ودفعتها لوقف دخول المساعدات الإنسانية عبر المعبر.
ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، عبرت مصر عن قلقها من أن حملة "إسرائيل" العسكرية قد تدفع سكان القطاع الفلسطيني صوب حدودها، حيث عززت الإجراءات الأمنية.
وكانت مصر قد رفضت مزاعم الجانب الإسرائيلي، أن القاهرة أوقفت دخول المساعدات لزيادة الضغط الدولي على "إسرائيل"، كما أكدت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية، رفضها "سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي" بعد السيطرة على معبر رفح.
والثلاثاء، صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن "احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في حوار مع قناة "الحرة"، الخميس، إن مصر "دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل"، لافتًا إلى أن بلاده "تعمل على ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح، إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدود مصر".
وأضاف "هاغاري": "رفح مدينة معقدة لأن حماس تستخدم المدنيين فيها، والمنطقة معقدة لأنها بالقرب من الحدود المصرية، ومصر بلد مهم لنا ويقوم بوساطة في مفاوضات الرهائن".
وتابع: "علينا ضمان أننا نعمل ضد حماس في رفح ولا نرى شعب غزة يتوجه نحو مصر بسبب حماس. علينا ضمان أن المدنيين الأبرياء في غزة سيتوجهون إلى المواصي والمناطق الآمنة الأخرى التي جهزناها لهم".
وحذرت الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، "إسرائيل" من شن عملية عسكرية برية في رفح، وسط مخاوف من تأثيرات قد تكون كارثية على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.
أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.