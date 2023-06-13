وفيات المهاجرين على طرق الهجرة بالشرق الأوسط في 2022 تُسجِّل أعلى معدل منذ 2017

أفادت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء بأن نحو 3800 شخص قُتلوا العام الماضي على طرق الهجرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو طرق الهجرة للخروج من المنطقة.. وهو أعلى رقم مسجل هناك منذ عام 2017.
وأفات المنظمة بأن عدد القتلى المسجل، الذي كان أعلى بنسبة 11 في المئة من الرقم المسجل في عام 2021، والأعلى منذ الرقم البالغ 4255، الذي سُجل قبل ست سنوات، من المرجح أن يكون أعلى بكثير في الواقع بسبب ندرة البيانات الرسمية، ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى طرق الهجرة، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن أعلى عدد للوفيات على الطرق البرية في المنطقة العام الماضي سُجل في اليمن، الذي عصفت به الحرب.
وبيَّنت المنظمة أن ما يصل إلى 84 في المئة ممن لقوا حتفهم على طول الطرق البحرية ما زالوا مجهولي الهوية، تاركين عائلات يائسة، تبحث عن إجابات.
من جهته، أوضح عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا العدد المثير للقلق من الوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطرق الخروج منها، يتطلب اهتمامًا على الفور، وجهودًا متضافرة؛ لتعزيز سلامة وحماية المهاجرين.