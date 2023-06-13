وفيات المهاجرين على طرق الهجرة بالشرق الأوسط في 2022 تُسجِّل أعلى معدل منذ 2017

وأفات المنظمة بأن عدد القتلى المسجل، الذي كان أعلى بنسبة 11 في المئة من الرقم المسجل في عام 2021، والأعلى منذ الرقم البالغ 4255، الذي سُجل قبل ست سنوات، من المرجح أن يكون أعلى بكثير في الواقع بسبب ندرة البيانات الرسمية، ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى طرق الهجرة، وفقًا لـ"رويترز".