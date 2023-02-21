"رايتس ووتش" تتهم روسيا بارتكاب "جريمة حرب" في قصف محطة قطار شرق أوكرانيا

وذكرت المنظمة في تقريرها عن تحقيق أجرته مع وكالة التحقيقات المرئية سيتو ريسرتش، أن "الأدلة تشير بوضوح إلى أن الصاروخ الذي قتل وجرح مدنيين في محطة قطارات كراماتورسك أطلق من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، وهذا الهجوم ينتهك قوانين الحرب ويعد جريمة حرب"، وفقاً لـ"فرانس برس".