"رايتس ووتش" تتهم روسيا بارتكاب "جريمة حرب" في قصف محطة قطار شرق أوكرانيا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، اليوم (الثلاثاء)، الجيش الروسي بارتكاب "جريمة حرب" في الهجوم الصاروخي على محطة القطار في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، الذي أسفر في أبريل (نيسان) 2022 عن مقتل ستين مدنياً كانوا يحاولون الفرار من المنطقة.
وذكرت المنظمة في تقريرها عن تحقيق أجرته مع وكالة التحقيقات المرئية سيتو ريسرتش، أن "الأدلة تشير بوضوح إلى أن الصاروخ الذي قتل وجرح مدنيين في محطة قطارات كراماتورسك أطلق من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، وهذا الهجوم ينتهك قوانين الحرب ويعد جريمة حرب"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبينت أنها حددت المكان المحتمل لشن الهجوم في قرية كونييه في منطقة خاركيف، التي كانت آنذاك تحت السيطرة الروسية.