هجمات البحر الأحمر تُخَفِّض حركة الشحن بنسبة "30%"

وبيّنت منصّة "بورت ووتش" التابعة للصندوق، والتي ترصد اضطرابات الحركة التجارية؛ أن حركة عبور السفن في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، انخفضت بنسبة "37%" هذا العام حتى 16 يناير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.