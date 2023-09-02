باكستان.. ارتفاع التضخُّم إلى "27,4%" يثير استياءً شعبيًّا واسعَ النطاق

وكانت باكستان على وشك التخلُّف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.