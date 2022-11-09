أوقع 14 قتيلًا.. قصف قافلة إيرانية محملة بالأسلحة والنفط شرق سوريا

من جهته، بيّن المسؤول في حرس الحدود العراقي أن الضربة استهدفت في سوريا قافلة من شاحنات صهاريج محملة بالوقود آتية من إيران، ومرّت عبر العراق، وكانت في طريقها إلى لبنان.