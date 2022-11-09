أوقع 14 قتيلًا.. قصف قافلة إيرانية محملة بالأسلحة والنفط شرق سوريا

قُتِل 14 مسلحًا من مليشيات إيران في غارة استهدفت ليلة الأربعاء قافلة شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط على الحدود السورية العراقية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء).
وأوضح المرصد أن "طيرانًا مجهولًا استهدف شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط في ريف البوكمال في شرق دير الزور، وأن القصف تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة؛ حيث قُتِل 14 مسلحًا موالين لإيران، بالإضافة لإصابة مسلحين حالة بعضهم خطرة.
من جهته، بيّن المسؤول في حرس الحدود العراقي أن الضربة استهدفت في سوريا قافلة من شاحنات صهاريج محملة بالوقود آتية من إيران، ومرّت عبر العراق، وكانت في طريقها إلى لبنان.
وأضاف أن 22 شاحنة صهريج مرّت عبر العراق، وأن الضربة استهدفت عشر شاحنات بعد دخولها إلى الأراضي السورية، وقد احترقت أربع شاحنات تمامًا.
ولم يتمكّن المرصد ولا مسؤول في حرس الحدود العراقي من تحديد طبيعة الهجوم أو الطرف المسؤول عنه على الفور، وفقًا لـ"فرانس برس".
في السياق نفسه، أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة الذي يتمركز أعضاؤه في سوريا والعراق المجاور، أنه لم يشنّ هذه الغارة، فيما رفضت "إسرائيل" المجاوِرة التعليق على القصف.