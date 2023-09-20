الرئيس الأوكراني يطالب بتجريد روسيا من حق "الفيتو" بمجلس الأمن

وقال "زيلينسكي" في كلمة أمام مجلس الأمن في نيويورك: "إن أوكرانيا تمارس حق الدفاع عن نفسها، ومساعدتها بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، وفقًا لـ"رويترز".