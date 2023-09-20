الرئيس الأوكراني يطالب بتجريد روسيا من حق "الفيتو" بمجلس الأمن

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بتجريد روسيا من حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي.
وقال "زيلينسكي" في كلمة أمام مجلس الأمن في نيويورك: "إن أوكرانيا تمارس حق الدفاع عن نفسها، ومساعدتها بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الحرب في أوكرانيا. وروسيا قتلت عشرات الآلاف من الأوكرانيين، وشردت الملايين".
وذكر الرئيس الأوكراني أن "هناك حاجة لاتخاذ إجراء الآن لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".