اليمن.. مسلح حوثي يقتل شقيقته وآخر يقضي على أخيه الأكبر بمحافظة ذمار

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن مسلحًا حوثيًّا، يُدعى جلال الفقيه الديلمي، من أبناء قرية السنام بمديرية جهران، أقدم على قتل شقيقته، ولاذ بالفرار.