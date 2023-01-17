اليمن.. مسلح حوثي يقتل شقيقته وآخر يقضي على أخيه الأكبر بمحافظة ذمار

في أحدث جرائم قتل الأقارب المتصاعدة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، أقدم مسلحان حوثيان على قتل شقيقَيْهما بعمليتَيْن منفصلتَيْن في محافظة ذمار وسط اليمن، وفقًا لـ"العربية نت".
وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية بأن مسلحًا حوثيًّا، يُدعى جلال الفقيه الديلمي، من أبناء قرية السنام بمديرية جهران، أقدم على قتل شقيقته، ولاذ بالفرار.
وأضافت بأن الجاني قام بمنع شقيقته من حضور عرس لأنسابه، وعندما علم أن أولادها أصروا على حضورها اعترضها في الطريق، وقتلها.
وفي سياق متصل، أقدم مسلح حوثي من أبناء قرية المجهل بمديرية عنس على قتل شقيقه الأكبر بثلاث طلقات نارية في رأسه على خلفية رفض الأخير بيع أرض زراعية يملكانها.
وارتفعت نِسَب جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بشكل لافت؛ وهو ما يعزوه مراقبون إلى الأفكار التي عبَّأتها الميليشيا في عقول المنتمين لها أثناء إقامة الدورات الطائفية.
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن مقتل وإصابة 161 مواطنًا يمنيًّا برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ مطلع عام 2021م تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.