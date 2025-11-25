الجيش الصومالي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة "الشباب" وسط البلاد

أعلن الجيش الوطني الصومالي مقتل القيادي البارز في تنظيم حركة "الشباب" الإرهابية، أحمد شيخ عمر عدو غعل، الملقب بـ"قائد جبهات محافظة شبيلي الوسطى"، في عملية عسكرية نُفذت بالتعاون مع القوات الشعبية المحلية.
وأوضح بيان صادر عن الجيش أن غعل كان من أبرز العقول المدبّرة للهجمات التي استهدفت المدنيين، مشيرًا إلى أن العملية تمت ليلة أمس في منطقة "علي هيلي"، على بعد 30 كيلومترًا غرب مدينة مسغوا بمحافظة غلغدود.
وأكدت وزارة الدفاع الصومالية أن العمليات العسكرية ستستمر دون توقف حتى القضاء الكامل على التنظيمات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش عن إحباط مخطط لحركة "الشباب" لزرع عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من شبيلي السفلى، خاصة قرب بلدة أفغوي. ونفذت العملية وحدات من اللواء السابع التابع لفرقة "12 أبريل"، التي تمكّنت من تفكيك مواقع تصنيع القنابل على أطراف أفغوي.
وصرّح نائب قائد اللواء السابع، العقيد محمد عبد الله، أن القوات دمّرت عددًا من الألغام التي زرعها عناصر التنظيم على الطرق المستخدمة يوميًا من قبل المدنيين.
وتأتي هذه العمليات ضمن التصعيد المتواصل من قبل القوات الحكومية وقوات الاتحاد الإفريقي ضد تنظيم "الشباب"، في إطار جهود بسط الأمن والاستقرار في البلاد.