الجيش الصومالي يعلن مقتل قيادي بارز في حركة "الشباب" وسط البلاد

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن غعل كان من أبرز العقول المدبّرة للهجمات التي استهدفت المدنيين، مشيرًا إلى أن العملية تمت ليلة أمس في منطقة "علي هيلي"، على بعد 30 كيلومترًا غرب مدينة مسغوا بمحافظة غلغدود.