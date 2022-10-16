آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجاً على غلاء المعيشة

نظمت أحزاب اليسار الفرنسية المعارضة لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، مظاهرة في العاصمة باريس حشدت خلالها الآلاف ضد غلاء المعيشة والتقاعس في مجال حماية البيئة، في ظل استمرار، تشبث الاتحاد العام للعمال بمواصلة إضرابه حتى الثلاثاء المقبل، يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات.
وذكر مسؤول أمني أنه جرى تحذير المنظمين من إمكانية قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالاحتجاجات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتدخلت قوات الأمن مراراً مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات، كما عمد ملثّمون إلى سرقة فرعي مصرفين.