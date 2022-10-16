آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجاً على غلاء المعيشة

نظمت أحزاب اليسار الفرنسية المعارضة لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، مظاهرة في العاصمة باريس حشدت خلالها الآلاف ضد غلاء المعيشة والتقاعس في مجال حماية البيئة، في ظل استمرار، تشبث الاتحاد العام للعمال بمواصلة إضرابه حتى الثلاثاء المقبل، يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات.