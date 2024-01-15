"التعاون الإسلامي" تُوفِد بعثةً لملاحظة الانتخابات الرئاسية في جمهورية القمر المتحدة

وكانت بعثة منظمة التعاون الإسلامي لملاحظة الانتخابات، قد عقدت بتاريخ 12 يناير الجاري، اجتماعًا مع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدّم للبعثة إحاطة حول العملية الانتخابية، وتم التأكيد على أهمية دور ملاحظي الانتخابات الدوليين في ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات.