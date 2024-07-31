بعد اغتيال هنية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بطلب من إيران

وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين "يعد الأمين العام أن الهجمات التي رأيناها في جنوب بيروت وطهران تشكل تصعيدًا خطيرًا في وقت ينبغي أن تفضي كل الجهود إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مع زيادة كبيرة في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة وعودة الهدوء إلى لبنان وعلى الخط الأزرق" بين لبنان وإسرائيل.