"أردوغان" يوافق على إحالة طلب انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي

وتفصيلاً، قال "ستولتنبرغ" في مؤتمر صحفي قبل قمة الناتو في ليتوانيا، الثلاثاء: "يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".