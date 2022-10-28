عُمان تؤكّد دعمها لمحكمة العدل الدولية لحل الخلافات بين الدول

وأوضحت في كلمتها خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير محكمة العدل الدولية التي ألقاها السكرتير ثانٍ محمد بن علي الشحي؛ من وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن وجود محكمة العدل الدولية يعد من ركائز النظام العالمي القائم على أحكام ومبادئ القانون الدولي، وأثبتت على مدى السنوات الماضية، قدرة ونزاهة في أداء الولاية المنوطة بها، مما جعلها موضع ثقة الدول، من خلال الأحكام التي تصدرها والتي عزّزت من سيادة القانون على الصعيد الدولي.