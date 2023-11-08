مصر.. إحالة المعارض أحمد الطنطاوي و22 من أعضاء حملته إلى المحاكمة

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، الشهر الماضي، ألقى الطنطاوي؛ باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيراً إلى منع أنصاره عمداً من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلّفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.