ضربات أمريكية تدمر 7 رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف السفن

في وقتٍ يكثّف فيه المتمردون هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر؛ أعلن الجيش الأمريكي، مساء الجمعة، أنه "دمر" 7 رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف سفن.