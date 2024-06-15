ضربات أمريكية تدمر 7 رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف السفن

في وقتٍ يكثّف فيه المتمردون هجماتهم على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر؛ أعلن الجيش الأمريكي، مساء الجمعة، أنه "دمر" 7 رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف سفن.
وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، أنها دمرت "7 رادارات" تسمح للحوثيين باستهداف "سفن وتعريض الملاحة التجارية للخطر".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية وفق "سكاي نيوز عربية": إن الرادارات دُمّرت خلال الـ24 ساعة الماضية، في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وإن زورقين وطائرة دون طيار للمتمردين قد دُمرت أيضًا خلال تلك الفترة.
وتأتي هذه الضربات الأمريكية وسط تصاعد في هجمات الحوثيين.
وأفادت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" بأن وحدة عسكرية أجلت طاقم سفينة شحن تسربت إليها المياه في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم شنه المتمردون الحوثيون.
وقالت الوكالة إن السفينة "توتور"، التي أصيبت بزورق مسير الأربعاء: "هجرت وهي تنجرف" شرقي الحديدة، المدينة الواقعة غربي اليمن والتي تضم مرفأ رئيسيًّا ويسيطر عليها الحوثيون.
وتتكرر الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون منذ نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتبنى المتمردون اليمنيون هجوم الأربعاء؛ مؤكدين أنهم استخدموا في تنفيذه "زورقًا مُسَيرًا ومسيرات جوية وصواريخ بالستية".