"الأونروا" تحذر: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم.. والقطاع يشهد كارثة غير مسبوقة

والخميس كشفت الأونروا- حسب موقع العربية- أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية فبراير الحالي. وقالت عبر حسابها على منصة إكس: "إذا ظل التمويل معلقًا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".