"الأونروا" تحذر: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم.. والقطاع يشهد كارثة غير مسبوقة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت من أن قطاع غزة يشهد كارثة غير مسبوقة، مع تواصل الحرب منذ نحو 4 أشهر.
وقالت عبر حسابها على منصة إكس إن سكان القطاع "يموتون أمام أعين العالم".
والخميس كشفت الأونروا- حسب موقع العربية- أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية فبراير الحالي. وقالت عبر حسابها على منصة إكس: "إذا ظل التمويل معلقًا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".
في حين عبّر خبراء أمميون الجمعة عن قلقهم من قرار عدة دول تعليق تمويل الأونروا، محذرين من أن هذا القرار يأتي وسط "ظروف معيشية كارثية" يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.