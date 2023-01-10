على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.. محكمة إيرانية تُدين ابنة رفسنجاني بالسجن 5 سنوات

ولم تذكر المحامية -وفق "سكاي نيوز عربية"- تفاصيل التهم الموجهة إلى الناشطة فائزة هاشمي؛ لكن المدعي العام في طهران وجّه اتهامات إليها، العام الماضي، بالدعاية ضد "النظام الإيراني"؛ حسب ما به أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.