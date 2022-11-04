"خطة الـ4".. رئيس وزراء باكستان السابق عن محاولة اغتياله: كنت أعلم!

قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، الذي نجا، يوم الخميس، من محاولة اغتياله، إنه كان على علم بها مسبقاً.
وفي خطاب متلفز من داخل مستشفى بلاهور حيث يتلقى العلاج من إصابته، قال عمران خان: "لدي معلومات عن 4 أشخاص وضعوا خطة لاغتيالي في مكان بين وزير أباد وجوجرات".
وأضاف "خان" الذي قدم تفاصيل عن الكيفية التي خططوا بها لاغتياله: "لقد استخدموا أساليب مماثلة حاولوا استخدامها ضد حاكم البنجاب السابق سلمان تيسير ، لقد حاولوا اتهامي بالكفر لتأجيج الجمهور ضدي".
في بداية خطابه، بدأ "خان" في توبيخ الحكومة الحالية وعبّر عن أسفه لكيفية الإطاحة بحكومته من خلال اقتراح بحجب الثقة.
وقال: "كان من الممكن أن تخسر الحكومة خطوة عدم الثقة، لكنهم (قادة التحالف) استخدموا الأموال لتحقيق النجاح"، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي، الخميس، حين فتح مسلح النار على موكبه مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في قدمه، وكذلك إصابة بعض من أنصاره.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية أن منفذ الهجوم على عمران خان أقر بأنه أراد قتله، وقال إنه تصرف بشكل مستقل.
وكان "خان" يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، حين تعرض موكبه لإطلاق النار، وبعد تلقي الإسعافات الأولية، عمد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إلى التلويح لأنصاره لطمأنتهم أنها محاولة اغتيال فاشلة.