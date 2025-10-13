شاهد.. دموع الفرح في رام الله.. مشاهد مؤثرة لوصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

شهدت مدينة رام الله مساء اليوم مشاهد إنسانية مؤثرة مع وصول مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث وثّقت العدسات لحظات استقبال ذويهم لهم بالدموع والعناق بعد سنوات من الأسر.
وأظهرت اللقطات التي بثّتها القنوات الإخبارية اليوم لحظات مؤثرة لأحد الأسرى وهو يعانق والدته بحرارة وسط بكاء الحاضرين، فيما عمّت أجواء الفرح والسعادة أوساط العائلات التي تجمّعت في شوارع المدينة لاستقبال أبنائها المفرج عنهم.
وتأتي هذه المشاهد ضمن موجة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، حيث وصلت الدفعة الأولى إلى رام الله، في وقتٍ يستمر فيه تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وتعكس هذه اللقطات المفعمة بالمشاعر حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى وعائلاتهم على مدار سنوات طويلة، كما تجسد في الوقت ذاته صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على الأمل رغم قسوة الاحتلال والمعاناة.