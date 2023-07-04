قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من جنين وعدد القتلى يرتفع إلى 12 شخصًا

بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، وفقًا للعربية نت.