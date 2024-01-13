بكين: تايوان صينية ونتائج الانتخابات الرئاسية لا تمثل الرأي العام بها

قالت الحكومة الصينية، اليوم (السبت): "إن تايوان صينية، وإن نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان تظهر أن مرشح الحزب الحاكم ويليام لاي، المؤيد للاستقلال، الذي فاز بالانتخابات، لا تمثل الرأي العام السائد في الجزيرة".