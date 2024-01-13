بكين: تايوان صينية ونتائج الانتخابات الرئاسية لا تمثل الرأي العام بها

قالت الحكومة الصينية، اليوم (السبت): "إن تايوان صينية، وإن نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان تظهر أن مرشح الحزب الحاكم ويليام لاي، المؤيد للاستقلال، الذي فاز بالانتخابات، لا تمثل الرأي العام السائد في الجزيرة".
وأضافت: "إن نتيجة الانتخابات لن تغير من نمط واتجاه تطور العلاقات عبر مضيق تايوان، بين الصين والجزيرة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكرت أن "موقف بكين بشأن حل قضية تايوان، وتحقيق الوحدة الوطنية (توحيد البر الرئيسي للصين مع تايوان)، يظل متسقاً، وأن عزمها صلب كالحجر".
وشددت على معارضتها الحازمة لـ"نشاطات الانفصاليين" التي تهدف إلى "استقلال تايوان" وكذلك، التدخلات الأجنبية.
وبينت أنها ستعمل مع الأحزاب السياسية المعنية، والجماعات والأشخاص من مختلف القطاعات في تايوان، لتعزيز التعاون والتبادل عبر المضيق.